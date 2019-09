«Settimana Neuro-Oncologica Bresciana», tra gli ospiti Prandelli

Nella settimana dal 2 al 12 ottobre l’associazione italiana per la Ricerca Neuro-Oncologica organizza, in collaborazione con il Comune di Brescia e le principali Società Scientifiche Italiane che si occupano di neuro-oncologia, la «Settimana Neuro-Oncologica Bresciana», un evento che parlerà alla città di un problema complesso con il linguaggio dello sport, della scienza e della cultura.

La presentazione del programma si terrà lunedì in Sala Giudici di Palazzo Loggia alle 14.30.

Interverranno Marco Fenaroli, assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona, la Sanità e all’Associazionismo, Cesare Prandelli, già CT della Nazionale Italiana di Calcio, testimonial dell’iniziativa, Fabrizia Battagliola, presidentessa Airno - Associazione Italiana per la Ricerca Neuro-Oncologica, Marco Fontanella, direttore dell'U.O. di Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, Francesco Loda, presidente di CorrixBrescia, Claudia Franceschini, docente Liceo Veronica Gambara, Mario Stivala, rappresentante del gruppo musicale Jazz Cortex, Daniela Ziletti, responsabile dell'evento "Una Cumbia per l'AIRNO, Chiara Valota, psicologa coordinatrice del progetto di Supporto e Counseling psicologico per i pazienti affetti da tumori cerebrali e per le loro famiglie, Andrea Muratori, medico-biotecnologo promotore dei progetti di ricerca Airno sui tumori cerebrali.

A moderare l'incontro Pier Paolo Panciani, medico degli Spedali Civili di Brescia e Socio AIRNO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it