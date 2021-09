Scorie radioattive a Brescia: dove sono e quanto costa smaltirle

In provincia di Brescia ci sono 85.534 tonnellate di rifiuti radioattivi, distribuite in 9 siti contaminati: è sul nostro territorio che si registra la maggior concentrazione di discariche contenenti scorie di questo tipo, non solo in Lombardia ma in tutta Italia. Infatti, quelli bresciani rappresentano la gran parte dei siti lombardi (in tutto 15 installazioni industriali), i quali con 6.147 metri cubi di rifiuti radioattivi costituiscono il 19,81% delle scorie nazionali. La Lombardia è seconda solo al Lazio, dove ne sono stipati 9.284 mq. Segue al terzo posto il Piemonte, con 5.605 metri cubi.

Ecco, sito per sito, cosa contengono e quanti fondi sono stati ottenuti per la loro bonifica.

