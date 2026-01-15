Sbaglia marcia, abbatte il parapetto e precipita nel parcheggio: 57enne in ospedale

Ha probabilmente sbagliato ad inserire la marcia la donna di 57 anni che, pochi minuti dopo le 14, ha sfondato il parapetto e si è ribaltato davanti al centro per l'impiego di viale Bornata 65 in città.

L'Audi della signora, che monta un cambio automatico, nel partire ha abbattuto una parte della recinzione ed è finita nel parcheggio sottostante: un salto di circa due metri. La donna è sempre rimasta cosciente ed è stata trasferita in codice giallo alla Poliambulanza.

La Polizia Locale è sul posto per i rilievi mentre una gru dei Vigili del fuoco è stata impegnata per recuperare la vettura incidentata.