Sanità lombarda, tutti i nomi dei nuovi direttori generali

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato questa sera, nel corso della seduta di Giunta, i nuovi direttori generali che, a partire dal primo gennaio 2024, dirigeranno le 8 Ats, le 26 Asst e i 5 Irccs della Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu).

Per quanto riguarda la nostra provincia Claudio Sileo è stato confermato alla guida dell'Ats di Brescia, mentre all'Asst Spedali Civili di Brescia arriva Luigi Cajazzo al posto di Massimo Lombardo che passa invece all'Areu. Roberta Chiesa sostituisce Anna Gerola all'Asst del Garda. In Franciacorta, invece, Alessandra Bruschi subentra a Cajazzo. All'Asst Della Valcamonica Corrado Scolari sostituisce Maurizio Galavotti. Infine all'Ats della Montagna Vincenzo Petronella sostituisce Raffaello Stradoni.

«Come avevamo anticipato – dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso - le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze. Evidenziamo con soddisfazione l’aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema».

«Il prossimo anno – sottolineano Fontana e Bertolaso – ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità».

Di seguito l'elenco dei nuovi direttori generali di Ats, Asst e Irccs e Areu, con indicati i nomi dei direttori che sostituiscono.

ATS

- Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi (confermato)

- Ats dell'Insubria, Salvatore Gioia (nuovo, sostituisce Lucas Maria Gutierrez)

- Ats della Brianza, Michele Brait (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

- Ats Bergamo, Massimo Giupponi (confermato)

- Ats Brescia , Claudio Sileo (confermato)

, Claudio Sileo (confermato) - Ats Pavia, Lorella Cecconami (confermata)

- Ats della Val Padana, Ida Ramponi (sostituisce Salvatore Mannino)

- Ats della Montagna, Vincenzo Petronella (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni).

ASST

- Asst Niguarda, Alberto Zoli (nuovo, sostituisce Marco Bosio)

- Asst S. Paolo e S. Carlo, Simona Giroldi (nuova, sostituisce Matteo Stocco)

- Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo (passa da Commissario a Dg)

- Asst Gaetano Pini/Cto, Paola Lattuada (confermata)

- Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli (nuovo, sostituisce Fulvio Odinolfi)

- Asst Rhodense, Marco Bosio (sostituisce Germano Pellegatta)

- Asst Nord Milano, Tommaso Russo (passa da Commissario a Dg)

- Asst Melegnano e Martesana, Roberta Labanca (nuova, sostituisce Francesco Laurelli)

- Asst Lodi, Guido Grignaffini (nuovo, sostituisce Salvatore Gioia)

- Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale (passa da Commissario a Dg)

- Asst Valle Olona, Daniela Bianchi (nuova, sostituisce Eugenio Porfido)

- Asst Lariana, Luca Stucchi (nuovo, sostituisce Fabio Banfi)

- Asst Lecco, Marco Trivelli (nuovo, sostituisce Paolo Favini)

- Asst Vimercate, Carlo Alberto Tersalvi (sostituisce Marco Trivelli)

- Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati (nuovo, sostituisce Maria Beatrice Stasi)

- Asst Bergamo ovest, Giovanni Palazzo (nuovo, sostituisce Peter Assembergs)

- Asst Bergamo est, Marco Passaretta (nuovo, sostituisce Francesco Locati)

- Asst Spedali Civili di Brescia , Luigi Cajazzo (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo)

, Luigi Cajazzo (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo) - Asst Franciacorta , Alessandra Bruschi (nuova, sostituisce Luigi Cajazzo)

, Alessandra Bruschi (nuova, sostituisce Luigi Cajazzo) - Asst Del Garda , Roberta Chiesa(nuova, sostituisce Anna Gerola)

, Roberta Chiesa(nuova, sostituisce Anna Gerola) - Asst Pavia, Andrea Frignani (nuovo, sostituisce Marco Paternoster)

- Asst Cremona, Ezio Belleri (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi)

- Asst Mantova, Anna Gerola (nuova, sostituisce Mara Azzi)

- Asst Crema, Alessandro Cominelli (nuovo, sostituisce Ida Ramponi)

- Asst Valtellina e Alto Lario, Monica Fumagalli (nuova, sostituisce Tommaso Saporito)

- Asst Della Valcamonica, Corrado Scolari (nuovo, sostituisce Maurizio Galavotti).

IRCCS

- Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Ezio Belleri)

- Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Carlo Nicora (confermato)

- Istituto Neurologico Besta, Angelo Cordone (confermato)

- Policlinico San Matteo Pavia, Stefano Manfredi (confermato)

- Irccs Monza, Silvano Casazza (confermato).

AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Alberto Zoli).

Agenzia dei Controllo, Paola Palmieri (sostituisce Alessandro Visconti).

