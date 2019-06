Saldi, dopo una primavera fiacca è caccia all'affare

È scattato il conto alla rovescia per i saldi estivi, che a Brescia e in tutta la Lombardia inizieranno sabato prossimo, 6 luglio. Un appuntamento atteso da tanti - clienti e commercianti -, che quest’anno potrebbe essere particolarmente fruttuoso, viste le vendite, decisamente sotto tono, dei mesi scorsi.

«La primavera appena passata - spiega il direttore generale di Confesercenti, Alessio Merigo - è stata disastrosa dal punto di vista meteorologico e questo ha influito sugli acquisti, drasticamente ridotti, di capi d’abbigliamento e accessori legati alla stagione calda. Il risultato è che tanta merce è rimasta in magazzino e quindi il periodo dei saldi estivi che sta per cominciare vedrà un maggiore assortimento all’interno dei negozi, con ampia possibilità di scelta da parte dei clienti su taglie, modelli e colori». Anche il presidente di Confcommercio, Carlo Massoletti, conferma il bilancio negativo della primavera: «Soprattutto per quei negozi che avevano puntato su capi e prodotti estivo-primaverili, il calo nei mesi di aprile e maggio è stato anche del 20-30%, visto che la gente ha indossato abiti invernali fino a giugno. La speranza è che, con i saldi e la maggiore varietà merceologica rimasta, gli esercenti possano in parte riequilibrare la perdita dei mesi scorsi».

