RomagnaNostra, dai Costruttori edili un dono prezioso e competenze pronte

A un soffio dai 500mila euro. Ieri le donazioni nell’ambito di RomagnaNostra, la campagna lanciata da Giornale di Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana con l’Associazione Comuni Bresciani per raccogliere fondi a sostegno dei luoghi alluvionati nel dopo emergenza, è arrivata a 499mila euro.

Trentatré le nuove donazioni, che portano a 791 il totale; nell’elenco dei donatori si nota la presenza del Collegio dei Costruttori Edili di Brescia.

«Partecipiamo con convinzione a questa iniziativa - dicono in via Ugo Foscolo - come già abbiamo fatto in occasione della raccolta fondi grazie alla quale è stato possibile ricostruire la scuola di Gualdo (il paese delle Marche colpito dal terremoto del 2016, ndr)». E come allora, i costruttori bresciani non si limitano alla donazione: «Mettiamo a disposizione anche le nostre competenze per dare supporto tecnico alle scelte relative al progetto cui si deciderà di destinare i fondi».

Tutto nasce dalla «volontà di contribuire ad aiutare la Romagna, colpita da un disastro che si è dimostrato di giorno in giorno sempre più grave», continuano i costruttori, la cui sensibilità si è manifestata in tempi recenti anche in occasione dell’emergenza della pandemia. «Il fatto poi che la raccolta sia promossa da Giornale di Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana - concludono - è una garanzia».

Come sempre, anche ieri accanto a realtà note che hanno deciso di fare una donazione nell’ambito di RomagnaNostra ci sono cittadini comuni, molti dei quali preferiscono rimanere anonimi. Tra questi ultimi anche uno che si qualifica come proveniente dal Liceo Leonardo di Brescia: viene spontaneo immaginare con piacere che si tratti di uno studente, un giovane. In ogni caso, ogni cifra donata è preziosissima per l’obiettivo della campagna, ovvero il finanziamento di un intervento di ricostruzione.

Intanto, RomagnaNostra ha acquisito un respiro internazionale grazie all’adesione di 1000 Miglia srl: al paddock allestito al Brixia Forum in occasione delle verifiche tecniche della corsa partita martedì, non pochi concorrenti hanno voluto offrire il proprio generoso contributo.

