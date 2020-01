Ritardi e cancellazioni: alta adesione allo sciopero di Trenord

Lo sciopero del personale di Trenord indetto dall'Orsa sta incontrando «altissime adesioni». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato autonomo che sottolinea come «i Ferrovieri di Trenord, con l'alta adesione allo sciopero odierno, stanno dimostrando all'azienda che i problemi esistono e sono sentiti da tutti i lavoratori».

Non sono mancati i disagi per i pendolari e in generale per i viaggiatori, compresi quelli bresciani, costretti a fare i conti con ritardi e cancellazioni. Secondo i dati della stessa Trenord, questa mattina lo sciopero aveva fermato un terzo dei treni. Dopo la seconda fascia di garanzia, tra le 18 e le 21, la protesta prosegue fino alle 2 di notte.



«Trenord e tutto il suo management - spiega ancora la segreteria regionale del sindacato - deve prendere atto che vanno affrontate e risolte le varie problematiche denunciate. L'azienda e tutti i suoi dirigenti devono iniziare a rispettare il contratto di lavoro e gli accordi sindacali siglati in questi anni così come non può continuare a rimandare il rinnovo di un contratto scaduto ormai da 5 anni».

«I lavoratori di Trenord - conclude l'Orsa - stanno scioperando per il proprio futuro e rivendicano, come già fatto negli ultimi quattro scioperi, il miglioramento della propria vita lavorativa, sia in termini normativi che economici, al pari del perfezionamento del servizio ferroviario che in Lombardia deve essere eccellente».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it