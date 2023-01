Regionali, Majorino: «Sanità, trasporti e lavoro tra le mie priorità»

Le priorità sono diverse. «La prima, certamente, è ricostruire il sistema socio-sanitario. La sanità lombarda deve essere al fianco di chi è in difficoltà e non può continuare a essere gestita in questa maniera».

Parola di Pierfrancesco Majorino, il candidato presidente di centrosinistra per la Regione Lombardia, che in serata ha presentato all’Auditorium Capretti degli Artigianelli, a Brescia, il programma e i candidati delle quattro liste che lo sospendono: il Partito Democratico, Patto civico per Majorino presidente, Alleanza Sinistra Verde e Movimento 5 Stelle.

«Il secondo aspetto, a cui tengo molto - ha proseguito Majorino - è il tema dei trasporti. Vogliamo ribaltare la gestione di Trenord. Il terzo punto è il sostegno al lavoro e all'impresa».

Tra i candidati che appoggiano l’europarlamentare ci sono volti nuovi e sconosciuti della politica locale. Così Majorino in proposito: «Io credo che ci siano tante donne e uomini molto in gamba nelle diverse liste che portano con loro due cose: principi e valori significativi e poi molta concretezza. Qui c'è operosità, concretezza politica, buona cultura di governo, che vuol dire tirarsi su le maniche e affrontare i problemi, non scappare da essi».

Quanto alla polemica politica in corso tra i vari leader a proposito dei termovalorizzatori, Majorino l’ha liquidata come «costruita sul nulla da parte dei sostenitori di Letizia Moratti» e ricordando che se sul territorio lombardo è vero che esistono inceneritori «obsoleti» che andrebbero «superati», «Brescia è un invece un modello». Alla domanda se gli alleati 5 Stelle in questa prospettiva seguiranno l'indicazione del candidato Majorino, la risposta non tarda: «È frutto di un patto di governo che questa alleanza non solo ha scritto oggi, ma rispetterà domani quando sarà al governo».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it