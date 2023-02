Regionali, Albini (Verdi-Sinistra): «Bisogna rivedere il governo della sanità»

Donatella Albini, classe ’54, è sposata e ha due figli. Laureata in Medicina, specialista in Ostetricia e ginecologia. Fino al 2015 ha lavorato come dirigente medico all’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Chiari.

È consigliere comunale dal 2008 e dal 2013 ha la delega alle politiche sanitarie. Ha partecipato a missioni umanitarie in Congo e Uganda. Una vita all’insegna della cura del prossimo come medico, ma anche un vita caratterizzata dall’impegno politico che l’ha portata in missione umanitarie in Africa e sulle navi nel Mediterraneo per soccorrere i migranti.

Donatella Albini è la capolista dell’alleanza Verdi-Sinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia.

