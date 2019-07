Primo soccorso, Croce Rossa in Castello: guarda le foto

Interventi per un’emergenza durante un rave party in una discoteca e per un incidente domestico legato all’accensione di un barbecue, manovre di primo soccorso.

Sono alcune delle simulazioni di soccorso in condizioni d’emergenza con cui si sono misurate, in Castello, le squadre di volontari della 26esima Gara regionale di primo soccorso, ospitata per la prima volta nella nostra città. Alla cabina di regia il Comitato regionale della Lombardia e il Comitato di Brescia della Croce Rossa per una giornata che ha visto sette squadre di volontari di Brescia e da altri angoli della regione e due da fuori Lombardia cimentarsi con prove di tecniche di primo soccorso affrontando le situazioni di emergenza simulate nelle stazioni allestite in diversi punti della fortezza cittadina e impegnate circa 350 persone.

Tra le prove anche le manovre salvavita. In Castello è stato pure allestito per l’occasione il village della Croce Rossa.

Ogni prova è stata valutata da un giudice master ed è stata poi stilata classifica tra le varie squadre. I vincitori della gara regionale avranno la possibilità di partecipare, rappresentando i Comitati della Lombardia, alla Gara di primo soccorso nazionale in programma a Vicenza a metà settembre.