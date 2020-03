Presentata la Mille Miglia 2020: «Per ora tutto confermato»

Con 400 auto d'epoca torna la Mille Miglia. 30 partecipanti in meno della scorsa edizione per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi per gli equipaggi in gara. Si parte mercoledì 13 maggio da Brescia e si ritorna sabato 16.

Il percorso: le auto costeggiando il lago di Garda arriveranno alla prima tappa che è fissata a Cervia. Il giorno seguente da Cesenatico la carovana scenderà verso Roma passando per le zone del terremoto del 2016. Terza tappa, la più lunga, sarà di risalita verso la Toscana per rientrare il giorno dopo a Brescia.

400 equipaggi, quindi, provenienti da 33 Paesi distribuiti nei 5 continenti. La marca più rappresentata è l'Alfa Romeo con 53 automobili, al secondo posto 32 vetture di Lancia, seguono Fiat con 31, Jaguar con 29, Mercedes-benz con 21, Ferrari e bigatti con 19, porche con 18, austin healey con 15 e astron martin con 14.

La conferenza di presentazione conferma, per ora, quindi lo svolgimento della manifestazione: «La Mille Miglia sarà a maggio - ha detto il presidente Franco Gussalli Beretta- e per ora tutto confermato. Con entusiasmo e con il sostegno del comune presentiamo l'edizione 2020».

