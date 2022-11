Poste, sul Centro Meccanizzato di Brescia i primi pannelli fotovoltaici della provincia

Il 2022 sarà ricordato come l'anno della più delicata crisi energetica quantomeno del primo quarto di secolo. Caro bollette e impatto sulle imprese sono temi purtroppo di assoluta attualità e si intrecciano spesso con quello della sostenibilità energetica.

Via Dalmazia, il 27% di energia autoprodotta

In questo contesto giunge la notizia dell'introduzione da parte di Poste Italiane del primo impianto di fotovoltaico di cui viene dotata una sede dell'azienda nel Bresciano. Si tratta di quello - grande come 6 campi da tennis - che è stato collocato sul tetto dello Centro Meccanizzato di via Dalmazia, da cui trovano sede sia la regia del recapito cittadino che il centro operativo di smistamento pacchi. L’impianto - il terzo introdotto in Lombardia nel 2022 dopo Melzo e Roserio in provincia di Milano - garantirà allo stabilimento bresciano poco meno di un terzo del fabbisogno annuale in materia di energia elettrica (il 27%, per la precisione, a quanto riporta una nota diffusa da Poste).

L'impianto

Sulla copertura del centro sono stati installati. L’impianto installato ha una potenza di 335 KWp con unaLa riduzione dei consumi elettrici annui, garantita dall'autoproduzione, avrà anche un'ulteriore ricaduta virtuosa sul piano della sostenibilità ambientale, sottolineano da Poste:nell’ambiente, l’equivalente medio annuo di

L'impianto bresciano si inserisce in un più ampio progetto dell'azienda che interesserà nel complesso circa 400 siti di medie e grandi dimensioni per un investimento totale di circa 31,5 milioni di euro per il periodo 2021-30. Sul tema della sostenibilità, Poste ha già avviato diversi interventi di ammodernamento che riguardano in particolare il parco veicolare, in larga parte dotato di motorizzazioni green.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it