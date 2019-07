Poste, in città arriva il mega centro dell’e-commerce

A Bologna ha aperto ieri, a Brescia arriverà a breve, e sarà il secondo «hub» ultra moderno di Poste Italiane dedicato all’e-commerce e al corriere espresso. La nostra città è stata scelta infatti dalla spa che gestisce la maggior fetta di traffico postale del paese, come punto di riferimento per la ripartizione della merce in Lombardia e buona parte del nord Italia, snodo logistico cruciale per assecondare la forte crescita delle lavorazioni di pacchi legati agli ordini «online».

L’«hub» di nuova generazione è stato realizzato negli spazi del centro meccanizzato di via Dalmazia. A oggi i giochi sono già fatti. In pratica al nuovo sistema manca solo il collaudo. Diversamente da Bologna lavorerà pacchi di dimensioni più ridotte, quindi soprattutto piccoli e medi, mentre la capitale emiliana si occupa in buona parte dei quelli grandi. La sua caratteristica sarà la rapidità, essendo stato costruito tutto in linea retta, con un nastro trasportatore capace di dividere automaticamente i pacchi e lavorarne 200.000 al giorno.

I tempi di messa in opera quindi dovrebbero essere ormai brevi, in ordine cronologico subito dopo il più grande centro di smistamento d’Italia, inaugurato ieri a Bologna dall’amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante e dalla presidente Maria Bianca Farina, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al vice presidente del consiglio e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, e al sottosegretario del Ministero del lavoro Claudio Durigon. La realizzazione di queste nuove strutture meccaniche è stata concepita per rispondere sempre meglio alla crescita del commercio mosso dalle richieste via internet.

Secondo i dati contenuti nell’ultima relazione annuale dell’AgCom, infatti, tra il 2013 e il 2018 il volume dei pacchi e-commerce è aumentato in Italia del 56% fino al record di 25,5 miliardi di euro, a fronte di un calo del 29% della corrispondenza. Nel 2018 l’azienda ha consegnato a domicilio 127 milioni di pacchi, in crescita del 12,4% sul 2017, con una media di 500 mila consegne giornaliere e una quota di mercato del 33%. La struttura bolognese è stata costruita all’Interporto su una superficie totale di 75 mila metri quadri, con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Nell’impianto lavorano ogni giorno 600 persone. Per la sua costruzione sono stati necessari diciassette mesi, con l’impiego di 340 persone per oltre 140.000 ore di lavoro, in cui si sono stesi cavi per 63 chilometri, utilizzate 295 tonnellate di acciaio e realizzati 35.000 metri quadri di pavimentazione in asfalto. Sulla copertura sono stati installati pannelli fotovoltaici per 5.500 metri, capaci di generare elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno del nuovo centro.

