Polgai, il giuramento per 146 nuovi agenti di Polizia

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica e ai suoi valori. Sono i 146 allievi agenti della scuola di Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa di Brescia, meglio nota come Polgai che hanno prestato giuramento nel cortile della storica caserma di via Veneto.

Per loro con oggi inizia l'attività da agenti in prova negli uffici e presso i reparti di tutto il territorio nazionale. Venti 20 le donne in divisa, mentre l'età media è di 25 anni. Provengono principalmente dal Centro Italia, ma fra loro ci sono anche due bresciani: Simone Lazzaro e Matteo Ferrarini.

Giunti a Brescia sei mesi fa, hanno ricevuto alla Polgai la formazione di base necessaria ad un agente di polizia grazie al supporto di istruttori e docenti del quadro permanente della scuola e delle professionalità provenienti dalla Questura di Brescia in primis e dagli uffici e reparti limitrofi.

Gli allievi avevano scelto di intitolare il corso al maresciallo di Pubblica sicurezza Francesco Massarelli, che nel 1977 in un conflitto a fuoco a Trento ha perso la vita all’età di 54 anni, dopo che per tanti anni aveva operato presso la Questura di Brescia.

