Pioggia, grandine e vento: è allerta gialla

Il caldo potrebbe darci una tregua. È infatti previsto l’arrivo di una perturbazione al Nord con forti temporali, grandinate e raffiche di vento, soprattutto in Emilia Romagna.

Per la Lombardia e il Bresciano piovaschi nel pomeriggio, ma la fase più intensa dovrebbe essere nella notte. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.

I fenomeni saranno accompagnati anche da locali grandinate e forti raffiche di vento, è impossibile quindi fare una previsione precisa del luogo dove si abbatteranno e soprattutto dell’intensità, se si tratterà quindi di un temporale estivo e di qualcosa di più come a inizio mese .

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata l’allerta gialla per rischio temporali in Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emila-Romagna, Veneto e Toscana Settentrionale, e per rischio idrogeologico in Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e parte della Lombardia.

La pioggia sarebbe un ristoro per i campi assetati, ma la paura è che con essa arrivi anche la grandine, o il vento, e che rovini colture già messe in crisi dalla siccità.

