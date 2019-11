Pioggia e venti forti: il maltempo torna ed è allerta gialla

Pensavate che la pioggia ci lasciasse in pace per un po'? Sbagliavate. Un giorno basta e avanza. Ecco che la Protezione civile ha diramato un'altra allerta meteo gialla per forti venti e precipitazioni, in Lombardia e, ovviamente, anche nel Bresciano.

Vento forte atteso già questo lunedì sera. L'allerta per la pioggia invece inizierà questo martedì alle 6.

Meteopassione prevede che il maltempo si esaurirà poi in serata. Mercoledì tregua e giovedì e venerdì nuovo peggioramento.

Le criticità maggiori, in Italia, sono attese in Liguria, settore tirrenico fino alla Campania e nordest. Temporali anche in Sicilia. Neve molto abbondante su Alpi e Prealpi con elevato pericolo valanghe.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it