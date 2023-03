Per due giorni Brescia è stata anche capitale degli scout della Lombardia

Erano in 1.500 i capi scout lombardi che, nel fine settimana, si sono incontrati a Brescia: «Custodi dell’educare: siamo l’oggi del domani» è il titolo dato alla due giorni di Agesci organizzata a 10 anni dall’ultimo convegno.

I temi sui quali hanno riflettuto, come ben spiegato dal titolo, sono l’educazione e la scelta di mettersi al servizio degli altri. I capi si sono trovati in 15 luoghi della città per i lavori di gruppo, ma il «campo base» era Brixia Forum.

Gli educatori, tutti rigorosamente in camicia azzurra, fazzolettone al collo e calzoncini corti, hanno potuto ascoltare il racconto di 45 testimoni che hanno scelto, ognuno in modo diverso, di dedicarsi all’educazione di bambini e giovani. Una scelta controcorrente, ma di valore, soprattutto in una comunità come quella d’oggi. Dopo i lavori i capi hanno visitato Brescia, accompagnati da guide turistiche, visitando alcuni dei luoghi più belli della città come il Capitolium. C’è stato il tempo anche per un momento simbolico e di raccoglimento in Duomo Nuovo.

Oggi, dopo un momento di condivisione nei vari luoghi che li hanno ospitati, gli scout si sono ritrovati al BrixiaForum per una tavola rotonda il cui obiettivo era ampliare gli spunti di riflessione sulle tematiche affrontate durante il sabato e aprire lo sguardo verso nuove sfide educative. E lo hanno fatto con l’aiuto, anche in questo caso, di testimoni tra i quali c’era anche Zakia Seddiuki, la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio 2021 in un attacco alle Nazioni unite. La donna, infatti, ha fondato col marito, nel 2017, Mamasofia, associazione che si occupa della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovanidi. A parlare, coordinati dalla giornalista Laura Bellomi, anche il medico e capoguida Donatella Mela e Padre Roberto Del Riccio, assistente Generale Agesci.

