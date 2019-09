Pazienti cronici e presa in carico, gli appuntamenti di Ats

Nuova iniziativa di Ats Brescia rivolta a medici di Medicina Generale, farmacisti, infermieri, amministratori locali e operatori dei Servizi Sociali per la presa in carico dei pazienti cronici.

A partire da lunedì 23 settembre gli eventi - ognuno della durata di un'ora - in 7 diverse località del Bresciano. In particolare, si comincia lunedì alle 20 a Villa Barbarano in via Spiaggia d'oro 21 a Salò, poi giovedì 26 settembre alla Sala Nicolini in via Guglielmo Marconi 3 a Travagliato, lunedì 30 settembre al Castello Oldofredi di via Mirolte a Iseo, giovedì 3 ottobre in Sala Consiliare in piazza XX settembre a Gottolengo, lunedì 7 ottobre nella sala di rappresentanza dell'Ats di Brescia in viale Duca degli Abruzzi 15 in città, giovedì 10 ottobre alla sala Don Tadini di piazza IV novembre 13 a Botticino. Si chiude lunedì 14 ottobre a Villa Glisenti in via Italia 68 a Villa Carcina.

Gli eventi inizieranno tutti alle ore 20.00. Promotori e relatori dell’iniziativa sono il Consigliere Regionale e vicepresidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia Simona Tironi, il Direttore Generale ATS Brescia Claudio Sileo, la Presidente ATF Federfarma Brescia Clara Mottinelli, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli, il Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia Ottavio Di Stefano, la Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia Stefania Pace.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it