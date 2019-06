«Parametri nella norma», sull'incendio a San Polo Arpa rassicura

«Nonostante non fossimo stati allertati, in tarda serata un tecnico del dipartimento di Brescia ha effettuato un sopralluogo sul posto e i rilievi non hanno evidenziato alcuna alterazione dei parametri chimici (CO, NH3, NOX, idrocarburi), né radiocontaminazione». Con una nota diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, Arpa Lombardia è tornata sull’incendio scoppiato mercoledì sera all’Alfa Acciai per rassicurare sulla situazione ambientale nel quartiere di San Polo e ribadire l’assenza di allarme. L’evento ha, comprensibilmente, generato il panico tra i residenti spaventati prima per lo scoppio avvertito nella zona sud della città, poi per la densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo.

