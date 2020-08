Paga la caparra ma la casa sparisce: vacanza rovinata

Neppure le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 e le nuove misure di contatto e verifica nell’ambito del turismo hanno scoraggiato i professionisti della truffa che, anche questa estate, si sono messi al lavoro per raggirare chi cerca in rete l’alloggio ideale per le proprie vacanze in una località di mare o di montagna.

La più recente denuncia nella nostra provincia è stata presentata nelle scorse ore ai carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusato in città. Un 38enne che abita a ridosso del centro storico infatti ha fatto mettere a verbale quello che gli era capitato poche ore prima e che, certamente, gli avrà regalato un amaro Ferragosto.

Come migliaia di altri aspiranti vacanzieri l’uomo ha cercato tra i diversi portali di annunci online un appartamento sul mare in cui passare la settimana dal 15 al 22 agosto in Liguria. Tra le diverse opportunità il 38enne ha scelto, tra quelli pubblicati da Subito.it, un appartamento di Finale Ligure che era proposto ad un prezzo di 1.300 euro. Grazie alla messaggistica del sito l’uomo ha potuto prendere contatto con il sedicente padrone di casa a cui ha chiesto dettagli sulla sistemazione, sui dintorni e sui costi complessivi della prenotazione, ricevendo da lui informazioni precise, dettagliate con un fare sempre gentile e professionale.

A qualche settimana dalla data presunta di partenza il sedicente proprietario e il 38enne bresciano si sono accordati per una caparra con bonifico bancario di 500 euro lasciandosi poi con l’accordo di sentirsi il giorno prima dell’arrivo per concordare la modalità di accesso all’appartamento. Da quel momento l’uomo è diventato irraggiungibile, sia con il telefono che con le mail e il sistema di messaggistica del sito e quando ha capito di essere stato vittima di un raggiro al vacanziero deluso non è rimasto altro da fare che presentarsi in caserma per fare denuncia.

