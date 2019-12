Oggi si ricorda sant'Albina di Cesarea

Sant’Albina, originaria di Cesarea, in Palestina, sarebbe stata una giovane cristiana fatta decapitare da Decio (imperatore romano dal 249 al 251), offeso dal suo rifiuto di abiura. Il corpo della martire, abbandonato su un’imbarcazione e approdato in Campania a Scauri (presso Formia), sarebbe stato poi trasportato a Gaeta e qui seppellito. Proprio a Gaeta la figura della santa gode di un culto particolare. Nella narrazione della vicenda di Albina, tuttavia, compaiono elementi comuni a molte altre «Passioni» che non ne facilitano una collocazione storica sicura.

Si festeggiano anche: Beati Giacomo e Adolfo, martiri;Beato Onorato (Venceslao) Kazminski, cappuccino;Sant’Everardo del Friuli

