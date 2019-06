Oggi in edicola: scatta il conto alla rovescia per i saldi estivi

Meno sei. È partito il conto alla rovescia per i saldi estivi, che in città e in tutta la Lombardia inizieranno sabato 6 luglio. Ad attenderli sono soprattutto i commercianti, che dopo il calo di vendite della primavera, confidano nelle svendite di fine stagione. Nel nostro quotidiano oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale, facciamo il punto sulle aspettative per il primo giorno.

In primo piano spazio invece a un giallo di 1600 anni fa: ieri l’apertura della terza tomba longobarda a Gambara ha svelato uno scheletro “ferito”.

Sempre nelle pagine della provincia, vi raccontiamo della proposta di un bioreattore per controllare la crescita delle alghe nel lago d’Idro.

L’ondata di caldo africano semina danni nella campagna bresciana e lombarda: nell’inserto settimanale, focus su frutta, verdura, mais e produzione di latte.

Niente da fare per le azzurre: le ragazze di Milena Bertolini sono costrette a cedere il passo all’Olanda. Ma le bresciane escono dal Mondiale a testa alta, anche se fra le lacrime.

