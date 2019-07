Oggi in edicola: reddito di cittadinanza a 9mila bresciani

Poco più di uno su cento. A quattro mesi di distanza dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza sono 17.698 le richieste presentate agli uffici di Brescia e provincia, una cifra pari all’1,47% di tutti bresciani. Circa la metà però è stata scartata e i beneficiari in tutto il territorio sono poco più di 9mila. Tutti i dettagli sulla fotografia e i numeri dei 203 Comuni sul Giornale di Brescia oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale.

In primo piano nelle pagine di provincia lo stato di salute dei nostri laghi e fiumi. È emergenza per il lago d’Iseo, che nel giro di un mese ha perso 80 centimetri, toccando uno dei livelli più bassi degli ultimi dieci anni. Nessun rischio per il Garda nonostante il caldo, mentre è in corso di trattativa l’accordo per riportare nel lago d’Idro 18 milioni di metri cubi d’acqua, ora stoccati in Trentino. Infine, un vertice in Broletto ha stabilito le strategie da attuare nel Chiese per scongiurare i rischi della legionella.

Nella sezione dedicata all’economia vi raccontiamo del salto della Cooperativa esercenti farmacie di Brescia, che ha deciso di realizzare la prima catena italiana di farmacie.

Infine una notizia dal mondo: il colosso dell’e-commerce Amazon ha perso una battaglia legale contro Sisley che è stata difesa da due bresciani.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it