Oggi in edicola: nel Bresciano matrimoni in calo del 25%

Tra le mille notizie che si possono leggere sul nostro quotidiano, in primo piano oggi c'è il calo dei matrimoni. Tira aria di crisi per i fiori d’arancio e a dirlo sono i numeri. Analizzando i dati diffusi da Istat, negli ultimi dieci anni, le cerimonie sono calate del 25 per cento e si sono molto più che dimezzate rispetto a quarant’anni fa. Tutti i dettagli sul Giornale di Brescia, oggi in edicola, scaricabile qui in formato digitale.

Imperversa poi la polemica sulle case popolari, in particolare sulla difficoltà, per gli inquilini che le abitano, ad avere una riparazione: addirittura sei mesi di attesa.

Nelle pagine di economia, tra le altre cose, si parla dell'investimento di New Lab, azienda leader nelle stampe digitali: 2,5 milioni per una nuova casa a Castegnato.

Infine lo sport, con l'esordio oggi, nel Tour de Corse (il rally di Corsica), di Massimo Pedretti con la Ford Fiesta WRC2.

