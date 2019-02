Oggi in edicola: legionella, ancora caos sulle cause

L’Ats, entro 30 giorni, dovrà consegnare al comitato «La corsa per la vita» gli atti sull’epidemia di polmonite e legionella non coperti da segreto investigativo. A chiederlo è il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in persona, che ha accolto l’istanza di accesso agli atti del comitato presieduto da Carmine Piccolo. Nel frattempo l'Istituto superiore di sanità spiega: «L'epidemia non ha ancora un colpevole. Il Chiese? Resta il mistero sulla diffusione». Tornano sotto la lente le torri di raffreddamento. Tutti i dettagli si possono leggere sul Giornale di Brescia oggi in edicola.

Nelle pagine di cronaca vi raccontiamo l'evoluzione del servizio postale nel mondo dell'e-commerce. Presto consegne fino a sera: entro l’autunno sarà in vigore anche nel Bresciano il piano «Joint Delivery», con mezzi e dotazioni più moderni.

Al liceo Arici sono invece stati premiati gli studenti vincitori dell’undicesima edizione del Certamen Brixiense. «Le lingue classiche? spiegano il presente» dicono i giovanissimi campioni di latino.

Nelle pagine di cultura raccontiamo invece le lettere, i ricordi e le storie dei bresciani che durante la prima Guerra Mondiale andarono a combattere in Russia.

