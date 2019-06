Oggi in edicola, in agriturismo solo prodotti tipici lombardi

Se ne è discusso per mesi e ora ci siamo: il primo passo concreto della rivoluzione «autonomia regionale», in Lombardia, parte dall’agroalimentare. Al centro della scena gli agriturismi, che di qui a un anno potranno vendere solo vino e pesce solo del territorio. Diversamente, quando da giugno 2020 scatteranno i controlli a tappeto, pioveranno multe. È una delle notizie che approfondiamo sul Giornale di Brescia oggi in edicola.

Nella pagine della cronaca, trovano spazio due interviste esclusive. Parla, a poche ore dall'avvio del processo a Fabrizio Pasini, la mamma di Manuela Bailo, uccisa la scorsa estate. «Ha condannato a morte mia figlia ora sia lui a pagare». Trova voce sulle nostre pagine anche la figlia dell’operaio morto in cantiere e che non ha un datore di lavoro: «Tutto assurdo, mio padre lavorava senza contratto».

Nelle pagine della cultura, trova spazio un'intervista alla psicoterapeuta bresciana Monica Bormetti, specializzata in digital detox, che spiega come lo smartphone ha cambiato (non sempre in meglio),l le nostre vite.

