Oggi in edicola, Imu e Tasi valgono 370 milioni nel Bresciano

Imu e Tasi valgono un tesoro per i Comuni Bresciani. Da queste imposte arrivano per gli enti locali bresciani oltre 370 milioni di euro. Nel solo comune capoluogo incassati ben 84 milioni. Tutti i dettagli nel Giornale di Brescia oggi, 4 agosto, in edicola.

L’ennesimo forte acquazzone ha riproposto in provincia il tema dei sottopassi che spesso finiscono allagati rappresentando un problema per la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti. I casi di Rovato e Prevalle.

Per l’economia da due anni Confartigianato sta lavorando a Welfare insieme, una rete di servizi alternativi che nella nostra provincia coinvolgerà 50mila addetti.

Per lo sport colpo di mercato della Feralpi Salò che si aggiudica l’ex difensore del Brescia Marco Zambelli di Gavardo con l’obiettivo di puntare in alto.

