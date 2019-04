Oggi in edicola, i campi rom a Brescia non fanno paura

Vent’anni fa, nella nostra città, erano spuntati una decina di campi nomadi e oltre mille persone lì vivevano in maniera più o meno abusiva. Oggi ci sono solo due strutture, regolari, controllate dalle forze dell’ordine, gestite da un paio di cooperative: nel Giornale di Brescia in edicola oggi in versione cartacea o digitale vi raccontiamo il modello Brescia, dove i campi rom non fanno paura.

Sempre nelle pagine di cronaca una bella notizia che arriva da Palazzo Lombardia: 341 anziani con più di 70 anni che vivono in un alloggio Aler saranno esentati dal pagamento dell’affitto. Vi raccontiamo come funziona il procedimento.

«Dal reale al virtuale: l'evoluzione della moneta» è il titolo del convegno in programma lunedì 8 aprile nella Chiesa di San Giorgio in via Gasparò da Salò a Brescia e dedicato. Oggi nella sezione cultura l'intervista al presidente all'Associazione ABLP che organizza l'appuntamento.

Infine nelle pagine di economia un'approfondimento dedicato all'azienda bresciana Sabaf di Ospitaletto, con l'analisi di ventun'anni in borsa e l'intervista al direttore finanziario Ginaluca Beschi.

