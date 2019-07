Oggi in edicola: disabilità, pioggia di risorse e più posti letto

Pioggia di risorse e più posti letto per le dipendenze e la disabilità. Oggi in edicola sul Giornale di Brescia il «giallo» sui fondi agli ospedali: i 70 milioni annunciati da Caparini in realtà sono dieci.

Nelle pagine di cronaca ci occupiamo di Maturità: 4 su 100 sono super bravi, ma Brescia è sotto la media italiana: calano i «100», ma aumentano i «100 e lode».

Per l'economia, sul GdB scaricabile anche in formato digitale, scriviamo de La Tavina che stappa 212 milioni di bottiglie e quasi triplica l'utile, con un investimento di 2,8 milioni di euro nella linea di imbottigliamento in vetro Krones.

Infine la cultura con il Brescia Photo Festival da Montichiari, dove si racconta il Sogno made in Italy e l’American Dream, tra fascino pop e dive da via Veneto.

