Oggi in edicola: Black Friday da 37 milioni di euro nel Bresciano

Il Black Friday dello shoping si avvicina o, in qualche caso, è addirittura già cominciato, declinato in tutte le sfumature del nero: dalla Black Week, al Black Month e chi più ne ha più ne metta. E i bresciani, c’è da scommettere, non si sottrarranno al rito collettivo dell’acquisto scontato, tanto che le prime caute stime parlano di una spesa complessiva nel nostro territorio che si aggira intorno ai 37milioni. Questo è uno dei temi che approfondiamo sul Giornale di Brescia oggi in edicola, scaricabile anche in formato digitale.

Per quanto riguarda i temi legati all’istruzione, parliamo delle prime lauree all’Enaip di Botticino, la scuola di restauro che offre un corso quinquennnale equiparato a una laurea triennale abilitante alla professione. Si tratta in una realtà con pochi eguali in Italia.

Spostandoci in città, vi proponiamo un ampio servizio sul volto multietnico di Brescia, con 136 diverse nazionalità che convivono quotidianamente.

In economia facciamo il punto sulle banche bresciane, con il sistema che si riorganizza alla luce dei servizi online: dal 2013 al 2018 impieghi alle imprese sono scesi del 19,2%, mentre sono cento gli sportelli chiusi.

