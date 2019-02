Oggi in edicola: a Brescia 4 assunti su 5 sono precari

Nel 2018 almeno quattro neo assunti su cinque (l’85,98% delle posizioni aperte nel Bresciano) avevano un contratto «a tempo». Di conseguenza, su 164.451 assunzioni solo 23.061 (il 14,02% del totale) contemplava un contratto di lavoro «a tempo indeterminato». La fotografia delle dinamiche del mercato del lavoro nella nostra provincial la potete leggere sul Giornale di Brescia oggi in edicola.

Nelle pagine di cronaca facciamo il punto sul piano per portare la fibra ottica nelle case di tutti i bresciani. In città l'operazione da 16 milioni di euro si concluderà entro quest'anno, in provincia tutti i comuni saranno raggiunti dalla banda ultra larga entro il 2021.

A Desenzano scoppia il caso ruota panoramica. Per la Sovrintendenza non può essere collocata in piazza Cappelletti. Si fa strada l'ipotesi Maratona.

Caso Castella. In attesa della decisione del Tar, Garda Uno si dice disponibile a discutere con i Comuni le opere compensative.

