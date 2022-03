Nuove frequenze tv, ultimo atto: tocca a Brescia e alla Bassa

Nuove frequenze, ultimo atto. Si conclude infatti oggi la fase di riorganizzazione delle frequenze televisive che ha decretato il passaggio di Teletutto dall’etere del Bresciano a quello dell’intera Lombardia e di parte del Piemonte. Con una contestuale migrazione dal canale 12 al canale 16, che da oggi diviene il solo numero da digitare sul telecomando per accedere alle trasmissioni dell’emittente dei bresciani.

Da Brescia alla Bassa

Anche l’ultima delle sei zone in cui è stata ripartita la nostra provincia sarà infatti interessata oggi dalla rivoluzione.

Ultima e al contempo più vasta: come mostra la mappa allegata, che ripercorre le tappe del «refarming» iniziato il 3 febbraio, saranno tutti i residenti di Brescia città, dell’hinterland, della Bassa, di parte della Franciacorta e del Basso Garda a dover mettere mano al proprio televisore o al decoder.

Pochi passaggi

La mappa Sei zone, sei date

Una procedura che si risolve in poche semplici operazioni che ogni utente può gestire col telecomando del proprio apparecchio. Ma nessuna modifica va apportata sin quando i singoli canali appariranno sui «tasti» attuali. Nella fattispecie, chi anche nella zona interessata dallo switch odierno, continuerà a vedere Teletutto sul canale 12, attenda a procedere con la risintonizzazione ( qui il videotutorial per sapere come si fa ). Solo quando non vedrà più il segnale, potrà mettere mano a tv o decoder: a quel punto, ritroverà la tv dei bresciani sul canale 16.

I tecnici consigliano di procedere dalle 11.30 circa, quando si presume che lo switch di tutti i ripetitori sarà ultimato. Anche a chi risiede nelle aree già «migrate» al nuovo segnale nell’ultimo mese viene suggerito di effettuare una nuova risintonizzazione, così che tutte le impostazioni siano adeguate alle mutate frequenze. Se comunque vi fossero criticità, GdB e Teletutto sono a disposizione dei bresciani: si può chiamare lo 030.37901 o scrivere a digitale@teletutto.it. Informazioni si trovano anche sul sito di Teletutto (www.teletutto.it) e qui su quello del GdB.

