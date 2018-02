Nevica il 4 febbraio, ma è il 2012! Numeri e amarcord

Sette massime consecutive inferiori allo zero, di cui una pari a -3°C. Minime vicine ai -10°C, con punte di quasi -12°C in città. Aria gelida, cristalli di neve di rara bellezza, atmosfere d'alta montagna. Ecco cosa accadde esattamente sei anni fa, grazie alla più intensa ondata di freddo dell'ultimo ventennio. Fu un evento eccezionale, come dimostrano le temperature rilevate nei primi sette giorni del febbraio 2012 dalla stazione meteorologica di Mompiano, riportate nella tabella.

La neve cadde a più riprese, ma gli accumuli furono modesti, a differenza di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, dove la coltre bianca raggiunse livelli record: a Bologna caddero 96 centimetri, Cesena sfiorò i 2 metri totali di accumulo e Urbino arrivò a quota 327 centimetri.

Nessuna contraddizione con il riscaldamento globale. Le temperature medie erano già in rapido aumento. Un singolo evento, purtroppo, non poteva, e non può, cambiare il trend complessivo.

L'ondata di gelo del febbraio 2012 fu l'eccezione, in un contesto sempre più votato al caldo anomalo. Un'eccezione particolarmente apprezzata dagli appassionati di meteorologia, che tuttora ricordano con nostalgia quelle gelide giornate d'inverno.

