Neve e burrasche, arriva la tempesta di Santa Lucia

Fine settimana da lupi. È in arrivo la tempesta di Santa Lucia, con un forte ciclone che a ridosso del weekend attraverserà l'Italia da Nord a Sud portando altra neve e burrasche di vento.

È la previsione di 3bmeteo.com, secondo cui alla perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore seguirà tra giovedì notte e venerdì una seconda perturbazione, «che risulterà più incisiva della prima». «Avremo nuove precipitazioni al Nord, nevose in collina se non ancora in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, a tratti mista a pioggia anche sul resto dell'Emilia, Veneto e alto Friuli», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Al Centro-Sud non andrà meglio. Arriveranno infatti piogge e temporali, «in particolare sui versanti tirrenici dove si potranno avere fenomeni talora di forte intensità con rischio di intensi temporali o nubifragi dalla Toscana al Lazio e successivamente anche Campania e Calabria». Attenzione inoltre al vento, avverte Ferrara, «che soffierà anche molto forte dapprima di Libeccio e Ponente, poi di Maestrale, con raffiche di oltre 120 chilometri orari tra Tirreno e Isole Maggiori».

Nel weekend, infine, ci attende un miglioramento, ma la tregua potrebbe durare poco con una nuova perturbazione in avvicinamento al Nord.

