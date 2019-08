Neonati morti al Civile: «Tanto dolore merita il silenzio»

Il murale del leoncino Simba fa da spartiacque tra il reparto e il resto del mondo: «Su questa vicenda si è scritto e detto anche troppo. Ora è il momento di restare in silenzio».

Non un mutismo ostile; neppure il laconico tentativo di sfuggire ai commenti. Quanto piuttosto la decisione di allontanare i riflettori e far calare una quiete su una vicenda che non ha vinti né vincitori. Ma ha riservato a tutti enormi carichi di sofferenza.

Così l’Ospedale Civile ha scelto di reagire alla notizia che la Procura di Brescia ha concluso le indagini sulla catena di decessi registrati fra dicembre e gennaio nel reparto di Terapia intensiva neonatale...

