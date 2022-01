Nel 2022 la svolta per via Veneto: progetti in mostra al Mo.Ca.

Il volto di via Veneto cambierà prima della fine del 2022. Il progetto di restyling, pensato con spirito partecipativo (parcheggi in carreggiata e sulle vie laterali, attraversamenti rialzati e piste ciclabili) dalla Giunta è in mostra all’Urban Center del Mo.Ca di via Moretto attraverso gli elaborati che hanno disegnato il futuro di una delle più importanti vie di comunicazione urbana, ma anche zona residenziale che fa in un certo senso storia a sé nella città.

Un allestimento illustrativo, fatto di tavole e disegni dei progettisti, nati da un lungo confronto con il Consiglio di quartiere Sant’Eustacchio, il Comitato di quartiere e l’Associazione dei commercianti. Una sorta di rendiconto dei mesi di lavoro collettivo trascorsi a discutere e trovare una via di soddisfazione per tutti gli attori in campo.

«Un po’ una novità - ha precisato l’assessore alla Mobilità, Alessandro Manzoni - quella di sfruttare spazi e competenze dell’Urban Center per discutere con i cittadini sui progetti futuri. Nel caso di via Veneto poi, vale la pena di ricordare che l’iniziale stanziamento di due milioni per rifarle il look si è accresciuto a tre milioni proprio per accogliere tutte le istanze del territorio». Nelle intenzioni dell’Amministrazione Del Bono dopo l’approvazione a dicembre del progetto di fattibilità tecnico-economica, nella primavera prossima sarà la volta dell’approvazione di quello esecutivo, mentre l’inizio dei lavori è fissato per maggio-giugno.

Il progetto ha l’obiettivo di innalzare la qualità urbana, ampliare gli spazi per la mobilità dolce, riorganizzare e regolamentare la sosta, migliorare la sicurezza e la fruibilità per ciclisti e pedoni e incoraggiare una maggiore socialità urbana, oltre che implementare il verde e riqualificare gli spazi pubblici con nuovi arredi. Obiettivo dell’esposizione è consentire a tutti i cittadini interessati di visionare la proposta progettuale preliminare appena approvata. Un modo di approcciare il tema che porta con sé una serie di benefici.

«La partecipazione - ha fatto notare l’assessore Manzoni -, stempera le divergenze e alla fin fine migliora i progetti». Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. È possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune oppure scrivere alla mail [email protected].

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it