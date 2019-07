Museo di Scienze «inagibile»: in autunno il formato mini

Da settembre il Museo di scienze si restringe. Conclamata cioè l’inagibilità del 60% circa dei 4.800 metri quadrati sui quali «spalmati» gli spazi del polo di via Ozanam, a restare aperto al pubblico sarà solo la porzione del piano terra, circa 400 mq che «metteranno in vetrina» una piccola parte della collezione custodita (anche se ancora per poco) nell’edificio che spia il parco.

Per il resto tutti gli spazi saranno off limits per il pubblico, auditorium incluso. Inizia così ufficialmente a entrare nel vivo il cammino che porterà all’ideazione della nuova casa della scienza nelle torrette affacciate lungo via Milano, un tempo sede degli uffici Caffaro. Se tutto procederà secondo i piani, il progetto definitivo potrebbe essere sul tavolo entro la prossima estate. La sfida infatti è realizzare l’opera «entro la fine di questo mandato», aveva esplicitato il sindaco Del Bono e, quindi, entro il 2023.

