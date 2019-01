Mostre, laboratori e proiezioni: gli eventi continuano

Le festività cittadine non sono finite con l’epilogo del 2018, ma proseguono fino al 6 gennaio. Già oggi sono diverse le iniziative in programma, a partire dall’arte, con la mostra «Fotograre l’arte», al Mo.Ca. dalle 15 alle 19. Un’esposizione, ad ingresso libero, curata dal centro della Fotografia Italiana, Macof.

Al Museo di Scienze Naturali resta invece aperta l’innovativa mostra «Una moderna camera delle meraviglie, Mummie egizie tra storia, scienza e tecnologia».

Fino al 6 gennaio al Museo Nazionale di Fotografia in vicolo San Faustino 2, invece, «Natale al museo: P.H. Frankestein» di Giordano Morganti.

E ancora, per l’iniziativa «Christmas in move», oggi compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno i viaggiatori nelle stazioni della metro. Infine resterà ancora aperta in piazza Mercato la pista di ghiaccio e, per i più piccoli, il villaggio con giostre, caramelle, dolci e storie. Ma per tutta la settimana si susseguiranno iniziative tra proiezioni di film, laboratori per bambini e visite museali.

