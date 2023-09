Mille Miglia 2024: presentazione in grande stile al Vittoriale

Oltre la corsa un brand. Un brand territoriale e internazionale, tra epica e innovazione. Perché, come dice Maurizio Arrivabene, «la Mille Miglia è un evento che parte e arriva a Brescia, ma che si rivolge al mondo». E in ogni angolo del mondo corrono veloci i tanti progetti che il marchio Mille Miglia sta promuovendo nel suo percorso di internazionalizzazione. Sono stati elencati, ieri, a Vittoriale, in occasione del «Mille Miglia Day», che ha tracciato la timeline del prossimi eventi a marchio Freccia Rossa.

La corsa 2024

Cominciamo dall’appuntamento principe, l’edizione 2024 della corsa più bella del mondo. Poche le anticipazioni. Ma qualcuna Giuseppe Cherubini, vice presidente del comitato operativo Mille Miglia, la offre: «Apriremo le iscrizioni a metà ottobre. A marzo 2024 comunicheremo i 400 equipaggi che a metà giugno saranno al via in viale Venezia». Date? «Le renderemo nota a ottobre, con la presentazione dell’edizione 2024». Intanto Cherubini anticipa che «sono confermati i cinque giorni di gara» e che la corsa «attraverserà sette regioni. In ordine alfabetico: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria». Tanti i progetti in campo. Da anni è in ballo quello della costituzione della Fondazione.

MILLE MIGLIA DAY AL VITTORIALE

«Ci lavoriamo da 15 anni - annuncia Aldo Bonomi, presidente dell’Aci Brescia - e finalmente vediamo il traguardo. La Fondazione diventerà realtà nel 2024».

La presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini ha ricordato i valori e gli impegni del brand Mille Miglia, anche e soprattutto nei confronti dell’ambiente e delle persone. Tra questi l’adesione alla raccolta fondi lanciata dal Giornale di Brescia a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Da Brescia al mondo

Il percorso di internazionalizzazione del marchio procede spedito: alla quarta edizione del Mille Miglia Warm Up Usa seguirà la Mille Miglia Experience UAE negli Emirati Arabi, senza dimenticare la Festa Mille Miglia in Giappone e il Mille Miglia Warm Up CH in Svizzera. «Guardiamo anche alla Cina - ha detto Francesca Parolin, director general di 1000 Miglia Srl -, dove oggi non è permesso importare auto d’epoca. Ma arriveremo presto anche là».

Tra le novità 2024 «II grande viaggio alpino» legato alla Coppa delle Alpi, che dal 28 aprile al 4 maggio attraverserà da est a ovest i confini di 6 Paesi. Dieci delle 40 vetture partecipanti ospiteranno figure di riferimento su temi come artigianato, cultura, energia e turismo. Tutti peraltro legati alla Freccia Rossa. Altro tema centrale rimane l’innovazione: dopo il test del 2023, nel 2024 l’auto a guida autonoma sviluppata dal Politecnico di Milano si prefigge di completare l’intera corsa.

