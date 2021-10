Mercato straordinario: si parte oggi in piazza Loggia

Quattro mercati invece di uno: è un bel risultato quello che la categoria dei venditori ambulanti è riuscita a portare a casa, quale «recupero» del mercato di domenica 13 dicembre 2020, allora saltato a causa delle norme anti-Covid. Una decisione repentina da parte del Comune (presa per evitare assembramenti di fronte all’impennata nella diffusione dei contagi ed in concomitanza con l’ingresso della Lombardia in zona gialla) che aveva annullato l’evento soltanto il giorno prima, a poche ore dall’allestimento delle bancarelle in piazza Vittoria. Non senza polemiche dato che, tra l’altro, quello del 13 dicembre era già un recupero di un appuntamento saltato a causa della Mille Miglia.

Il primo mercato straordinario è quindi stato fissato per oggi stesso, dalle 8 alle 14, con il mercato aperto in piazza della Loggia. Si replica domenica 31 ottobre con una seconda apertura straordinaria, nella stessa location e con il medesimo orario. Altri due mercati straordinari sono già stati calendarizzati, sempre sotto forma di recupero, nelle giornate del 5 e 21 dicembre prossimo, ovvero in un periodo che per i commercianti su area pubblica appare particolarmente prezioso, sotto gli auspici della Santa Lucia e delle festività natalizie, per poter vendere le loro merci.

Una piccola, ma significativa vittoria per gli ambulanti, arrivata dopo varie interlocuzioni con la Prefettura ed un confronto serrato con l’Amministrazione comunale, che rappresenta un’occasione (anzi quattro) per rifarsi, almeno parzialmente, delle pesanti perdite subìte durante i reiterati lockdown e con le restrizioni imposte dalla pandemia. Si dichiarano infatti soddisfatti Sergio Turla, responsabile Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) di Confesercenti per la provincia di Brescia. «È il frutto di un impegno, che, come associazione, abbiamo condotto con grande determinazione - ha detto il presidente Massimo Bonetti - e che è stato ottenuto grazie anche alla positiva collaborazione con il Comune. Abbiamo la possibilità di realizzare quattro mercati straordinari: un ristoro per il nostro comparto che, nell’anno del Covid, ha avuto mesi di fermo, con cali di fatturato molto elevati, senza contare le cessazioni. Oltre a quello di oggi, e di domenica 31 ottobre, abbiamo ancora a disposizione due mercati a dicembre, un momento strategico per la nostra attività».

