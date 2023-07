Malore dopo intervento dal dentista a Brescia, muore 45enne di Bolzano

Dalla poltrona di un centro odontoiatrico privato di Brescia città, al letto del reparto di Rianimazione degli Spedali Civili. Dove è morto nel tardo pomeriggio di ieri. Un dramma che si è consumato in pochissimo tempo. E adesso sono ore di dolore, rabbia e interrogativi ancora senza risposta per la famiglia di Luigi Floretta, 45enne di Bolzano, dipendente della Rai della città del Trentino Alto-Adige, che martedì era stato sottoposto ad un intervento odontoiatrico in una struttura dentistica bresciana vicino al centro città dove si era rivolto tempo prima.

