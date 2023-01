Lombardia 2023, Pd, Psi e Articolo Uno: «Cambiare è un bisogno»

La formula ricalca il progetto politico messo in campo per le elezioni nazionali e a chi contesta che «non ha portato fortuna», il segretario del Psi, Lorenzo Cinquepalmi ribatte che «se una scelta si basa su ragioni giuste, va portata avanti». E la lista Lombardia democratica e progressista - che tiene insieme Pd, Psi e Articolo Uno per sostenere il candidato presidente Pierfrancesco Majorino alle Regionali del 12 e 13 febbraio - trova la sua «giusta ragione» prima di tutto in un punto diventato slogan: cambiare la Lombardia.

«In questi giorni abbiamo misurato sul campo il malessere che i lombardi vivono: la pandemia non si è strasformata solo in crisi sanitaria, ma è diventata purtroppo anche crisi sociale» spiega il segretario provinciale dei dem, Michele Zanardi. Non solo sanità: per il centrosinistra ci sono anche altre fratture da riparare.

Su una si sofferma Paolo Pagani (Art. Uno), che parla di «una necessaria riforma strutturale della Regione: la Lombardia, nel corso di questi ventotto anni a guida centrodestra, si è trasformata in un mastodonte burocratico che non ha alcun collegamento di progettazione e pianificazione col territorio. Si è costituito un sistema di potere clientelare ed è questo a fare sì che la Lombardia non sia quel traino per il Paese che dovrebbe invece essere». Per questo, secondo Cinquepalmi, è arrivato il tempo di «una sinistra schietta e riformista».

Da cosa si parte per attuare questo cambiamento? Zanardi non ha dubbi: «Abbiamo bisogno di persone capaci ed è con questa bussola che abbiamo costruito la nostra lista, composta da amministratori, ex amministratori, figure che si occupano della formazione delle prossime generazioni».

A partire dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono («la spinta al cambiamento è necessaria perché, di anno in anno, l’inerzia dell’Amministrazione uscente sta trasformando la Lombardia in una regione che arranca» ha detto); Miriam Cominelli (che ha ricordato come ci sia «tutta la partita della crisi climatica da affrontare in modo serio, programmando interventi e azioni efficaci e andando in Europa a chiedere fondi»), Gabriele Zanni, Marianna Dossena, Carlo Panzera, Giustina Bonanno, Luciano Corda, Rakeb Tosio, Mattia Peluchetti e Uliana Pardelli.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it