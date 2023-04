Loggia 2023, Rolfi: «Una società per rilancio e gestione dei mercati rionali»

I mille colori delle merci, l’abbraccio di due amiche tra un banco e l’altro, il chiacchiericcio di chi non sa quale modello scegliere, la contrattazione di chi vuole uno sconticino. In una parola: il mercato, appuntamento fisso della settimana per pressoché tutti i quartieri.

E proprio nel mezzo delle bancarelle allestite al Villaggio Prealpino, ieri mattina, il candidato sindaco del centrodestra Fabio Rolfi - tra una stretta di mano e l’altra - ha voluto spiegare un altro spicchio del suo programma elettorale: quello, appunto, che vede protagonisti gli ambulanti. «Non c’è solo piazza Loggia, ma tanti mercati che sono un punto di riferimento straordinario per i ceti più popolari e per i cittadini che vivono appieno i quartieri, oltre che un fondamentale luogo di socialità. Ecco perché - spiega Rolfi - vogliamo che queste attività continuino a vivere e ad essere attrattive».

In che modo? «È necessario un rilancio: noi crediamo che debbano essere gestiti da una società comunale, così da creare un canale specifico per velocizzare i controlli, elaborare politiche ad hoc, lavorare sulla qualità dell’offerta merceologica. L’obiettivo è avere in sostanza un sistema di competenze, anche normative, più agili per fornire risposte agli ambulanti e ai cittadini. Queste realtà non devono morire, i quartieri devono avere anche questo tipo di attenzioni».

Accanto al candidato sindaco, c’è l’aspirante consigliere comunale Enrico Vergombello, ambulante da tre generazioni, proprietario anche di un negozio, attivo nel sindacato e convinto che di lavoro da fare su questo fronte ce ne sia parecchio, «a partire dalla lotta all’abusivismo e alla contraffazione, presenti purtroppo pure nelle fiere». Vergo - così lo chiamano tutti - vorrebbe «una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine» e dice: «Serve diversificare e riqualificare l’offerta merceologica: il mercato è il vero centro commerciale all’aperto. La merce usata, inoltre, dovrebbe trovare casa in una zona dedicata». Dove trovare i fondi? Vergombello propone il modello Friuli: «Grazie ai bandi europei i mercati lì sono stati riqualificati».

Della necessità di investire sulla sfilata settimanale delle bancarelle parla anche la capolista della Lega Simona Bordonali (affiancata da Michele Maggi): «I mercati - ricorda - sono un punto fondamentale delle città, ma in questi anni sono stati purtroppo dimenticati. A livello nazionale la Lega si è subito messa al lavoro, risolvendo la spinosa questione normativa e sbloccando il problema delle assegnazioni». Infine, qualche dato: gli ambulanti rappresentano il 22% delle attività commerciali del Paese e il 95% di queste sono imprese individuali.

