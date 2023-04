Loggia 2023, Movimento 5 stelle con Lucà per puntare agli indecisi

Puntano sugli indecisi: «Considerando l’andamento dell’astensionismo, se il 50% degli aventi diritto al voto ci scelgono, siamo in grado di battere il 25% di consensi del centrosinistra e del centrodestra» per usare le parole di Vito Crimi. Dicono (anche) di essere maturati, di «non essere più quelli di un tempo», quelli «dell’uno vale uno inteso come uno vale l’altro». Ripetono che se davvero si vuole cambiare marcia sui temi cruciali «senza condizionamenti da parte dei poteri forti» loro sono l’unica vera chance per Brescia, perché «Laura Castelletti e Fabio Rolfi rappresentano lo stesso modo di fare politica».

