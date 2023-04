Loggia 2023, la replica di Castelletti: «La questione sollevata dal centrodestra non esiste»

«La questione sollevata dal centrodestra non esiste». Così replica la vicesindaca Laura Castelletti, candidata alla Loggia del centrosinistra, dopo che l’intero centrodestra si è recato dal Prefetto contestando all’Amministrazione uscente la violazione delle regole sulla comunicazione istituzionale su web e social durante la campagna elettorale.

«Il nostro ufficio stampa ha sempre lavorato con grande correttezza e grande attenzione sulla comunicazione» precisa Castelletti, che poi aggiunge: «Manderemo una risposta entro lunedì, ma assicuro i bresciani sin d’ora che continuerò ad occuparmi della città rappresentandola a livello istituzionale. Non mi farò limitare dagli atteggiamenti intimidatori del centrodestra».

Nella replica ai dubbi sollevati dal centrodestra anche l’ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono ricorda come la legislazione a cui si fa riferimento risale al 2000 quando i social non esistevano. «Peraltro se si dovesse davvero leggere in maniera estesa quella norma, allora varrebbe anche per tutte le figure istituzionali, regionali e nazionali che arrivano a Brescia durante la campagna elettorale, e su questo aspetto il tema è particolarmente scivoloso per il centrodestra» prosegue Del Bono.

Che poi rilancia: «Il presidente della Lombardia Fontana che viene a Brescia per vedere il candidato sindaco Fabio Rolfi lo fa in veste istituzionale o in veste di militante della Lega, lo stesso dicasi per l’assessore regionale alla Casa, o per il ministro alla disabilità che in visita istituzionale è entrata in una piscina comunale con il candidato sindaco senza avvertire l’amministrazione. È chiaro che si tratta di propaganda politica ed è chiaro che il punto è parlare delle questioni che interessano Brescia non delle questioni da legulei che alla fine si rivolterebbero comunque contro il centrodestra».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it