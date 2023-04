Loggia 2023, la passerella dei big: il voto a Brescia diventa test nazionale

La (duplice) missione è per tutti la stessa: portare, per le Comunali del 14 e 15 maggio, più elettori possibili ai seggi e aggiudicarsi la caccia aperta al voto degli indecisi. Per il resto - dal centrodestra al centrosinistra, passando per il Movimento 5 stelle, in coalizione con Up e Psi - nelle settimane clou dedicate al rush finale di questa campagna elettorale, Brescia si trasformerà in una passerella irrinunciabile per i partiti di casa, che stanno richiamando i big al fianco dei candidati sindaco in corsa per Loggia 2023.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it