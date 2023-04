Loggia 2023, la civica Maddalena sigla un accordo con Alternativa

Si amplia il perimetro della civica La Maddalena per Brescia che dopo aver siglato un accordo con il movimento Alternativa candiderà in lista alle Comunali Saverio Maruelli. Il coordinatore regionale della forza politica fondata dall’uscita di una pattuglia di pentastellati dai gruppi parlamentari alla nascita del governo Draghi, spiega così la sua candidatura. «Abbiamo deciso di aderire a questo progetto - spiega lo stesso Maruelli - perché con la civica Maddalena ci accomuna la sfida per l’ambiente. Sarò l’unico candidato di Alternativa con l’appoggio dell’intero gruppo nazionale».

Il candidato sindaco Alessandro Maccabelli è molto soddisfatto dell’apparentamento politico con Alternativa (il cui logo tuttavia non comparirà insieme a quello della Maddalena). «Siamo molto contenti perché non ci aspettavamo questa grande attenzione da parte di altri gruppi politici e da semplici gruppi di persone che si stanno avvicinando alla nostra civica».

In queste ore infatti la Maddalena è sotto i riflettori perché potrebbe essere l’approdo finale per una parte dei sostenitori dell’ex coordinatore dei Verdi, Salvatore Fierro. Ci sono stati contatti negli ultimi giorni, così come il presidente dell’associazione Lussana ha aperto un confronto con Marina Paraluppi, responsabile bresciana di Lombardia Migliore e candidata alle ultime regionali nella coalizione del Terzo polo. Da parte sua Maccabelli non entra nel dettaglio delle trattative ma si dice convinto che da qui al 15 aprile giorno ultimo per la presentazione delle liste, tra i candidati ci saranno novità così come per le alleanze.

