Loggia 2023, Alberti (M5s): «Pronti all’alleanza, ma il Pd si decida o corriamo soli»

Il concetto, parafrasato, è: caro Pd il Movimento 5 stelle c’è ed «è pronto ad essere parte del campo larghissimo» del centrosinistra (quello che include Azione e Italia Viva), ma datevi una mossa e «diteci se volete ragionare sul programma insieme a noi, altrimenti correremo da soli». La postilla la aggiunge il portavoce provinciale dei pentastellati, Ferdinando Alberti: «In città come in Regione, nessuno venga poi a recriminare o a dire a posteriori che per colpa del Movimento si è regalata la Loggia a Fabio Rolfi e la Lombardia ad Attilio Fontana».

