Le auto elettriche piacciono ma senza incentivi rallenta il boom

Il giro di boa per le auto elettriche potrebbe arrivare tra due anni. Ma intanto dalla Regione Lombardia fanno sapere che «ad ora le risorse per l’acquisto di autovetture a zero o bassissime emissioni sono esaurite». Dal 2023 in poi invece acquistare un’auto elettrica in Europa potrebbe essere più conveniente di un mezzo con motore termico.

Tutto dipende da una sola variabile: il prezzo delle batterie. Se continuerà a scendere, come previsto da diversi analisti, allora non ci sarà confronto: il prezzo delle auto elettriche sarà più conveniente e questo potrebbe incidere sulla loro diffusione.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it