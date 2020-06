Lavori in corso in città, disagi tra via Pastrengo e via Veneto

Per lavori di manutenzione alla rete del teleriscaldamento, a partire da lunedì 8 giugno saranno adottate alcune modifiche alla viabilità in via Pastrengo e in via Foscolo.

Nella prima fase dell'intervento, per circa 60 giorni, dalle 9 dell'8 giugno sarà vietata la sosta con rimozione forzata sul lato est di via Pastrengo e in via Foscolo tra via Pastrengo e via Goito. Nello stesso periodo saranno chiuse al traffico veicolare la carreggiata est di Via Pastrengo, la corsia nord di via Leonardo da Vinci e via Foscolo tra via Pastrengo e via Goito.

Durante la seconda fase, che durerà all'incirca un mese, sarà chiusa al traffico via Foscolo tra via Pastrengo e via Veneto. Nello stesso periodo, sullo stesso tratto di strada sarà vietata la sosta.

Durante tutte le fasi lavorative in via Pastrengo il limite di velocità sarà di 30 km/h. I percorsi degli autobus subiranno alcune modifiche. La linea 13 direzione Gussago e la linea 15 direzione Mompiano da via Leonardo da Vinci proseguiranno in via Volturno senza girare in via Pastrengo, e percorreranno via Fiume, via Monte Grappa, via Sant'Eustacchio e infine via Veneto.

